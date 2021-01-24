Солидарность дня 2 24.01.2021, 22:10

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Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика.

Жители минской «Плошчы перамен» обратились к политзаключенному Игорю Лосику, который держит голодовку в СИЗО с 15 декабря, передает «Солидарность».

— Дорогой Игорь Лосик! Мы все очень переживаем за тебя. И восхищаемся твоей стойкостью и силой духа! Увы, эта система не заметит и не почувствует еще одной жертвы. Для них человек и его судьба — ничто.

Нам не понять, чем руководствуются люди, которые продают свою честь и совесть, и ради чего они это делают. Но, пожалуйста, Игорь — ты нужен нам живым! Твоей жене, доченьке, всем нормальным и настоящим белорусам, которые пытаются сейчас достучаться до тебя. Мы не хотим оплакивать еще одного героя. Поэтому Игорь — ешь!

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