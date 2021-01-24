закрыть
24 января 2021, воскресенье, 23:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Солидарность дня

2
  • 24.01.2021, 22:10
  • 1,107
Солидарность дня

Как жители «Плошчы перамен» поддержали Игоря Лосика.

Жители минской «Плошчы перамен» обратились к политзаключенному Игорю Лосику, который держит голодовку в СИЗО с 15 декабря, передает «Солидарность».

— Дорогой Игорь Лосик! Мы все очень переживаем за тебя. И восхищаемся твоей стойкостью и силой духа! Увы, эта система не заметит и не почувствует еще одной жертвы. Для них человек и его судьба — ничто.

Нам не понять, чем руководствуются люди, которые продают свою честь и совесть, и ради чего они это делают. Но, пожалуйста, Игорь — ты нужен нам живым! Твоей жене, доченьке, всем нормальным и настоящим белорусам, которые пытаются сейчас достучаться до тебя. Мы не хотим оплакивать еще одного героя. Поэтому Игорь — ешь!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нация победителей
Нация победителей Ирина Халип
Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин