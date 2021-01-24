Что происходило в Беларуси 24 января
- 24.01.2021, 22:54
Сегодня – 169-й день протестов и 41-й день голодовки Игоря Лосика.
Акции солидарности и марши прошли по всей Беларуси.
Кобрин вышел на вечернюю прогулку, а Хатежино передает комиссии, что ничто не забыто и за фальсификацию выборов придется отвечать.
Новая Боровая на вечерней перекличке продолжает требовать свободу Игорю Лосику и всем политзаключенным.
Вооружившись ершиками за 700€, минчане выразили слова поддержки свободолюбивым россиянам.
Цепи солидарности были замечены в Минске, Бресте и Новополоцке.
Также в Новополоцке прошла акция солидарности с Ильёй Лобацевичем, которому присудили полтора года колонии и штраф 1000 рублей за то, что он вступился за свою мать, которую ОМОН избивал дубинкой.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал Нехта.
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