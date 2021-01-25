Белый аист — черный лебедь 6 25.01.2021, 8:21

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Фото: twitter.com_ksushaaatom

Российские протесты оголяют тылы Лукашенко.

В бурных событиях последних дней остался незамеченным красноречивый факт — молчание обычно говорливого Александра Лукашенко. Главный специалист по абсолютной власти и силовому противостоянию с обществом не высказался по вопросу, который на устах у всей России. И это едва ли случайность – вероятно, именно Лукашенко будет главным пострадавшим от протестов в России, причём в ближайшее время, пишет в блоге на сайте «Эха Москвы» Кирилл Страхов, президент российского Фонда городского самоуправления.

Многие комментаторы протестных митингов упускают из виду важное обстоятельство – почему в России акции кажутся успешными? Да, несомненно, свою роль сыграла многочисленность участников. Но бросаются в глаза и явный недостаток ресурсов силовиков.

В Петербурге во многих местах не было видно полиции, протестующие спокойно прорывали (и даже обходили!) хлипкие цепи ОМОНа, а задержанных на Сенатской площади ждали не автозаки, а спешно снятые с рейсов автобусы и маршрутки. Силовые акции разворачивались лишь там, где удавалось загнать часть протестующих в угол.

Можно предположить, что силовики ослабли из-за обширной географии митингов, которая не позволила действовать по старой схеме – свезти все силы и средства в столицы.

Однако, нельзя забывать и другой известный факт – тот самый «силовой ресурс», который был направлен Кремлем для поддержки режима Лукашенко. Новая ситуация в России, скорее всего, вынудит срочно возвращать «ресурс» в места постоянной дислокации. Разумеется, это оголит ряды защитников Лукашенко, но это будут его проблемы – и новые обстоятельства для белорусского общества.

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