В Минске поставлен рекорд-минимум по числу задержанных на воскресных протестах 5 25.01.2021, 8:47

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фото: Наша Нива

Предыдущий рекорд был зафиксирован 3 января.

Так мало людей по воскресеньям на протестных мероприятиях в Беларуси не задерживалось с августа 2020 года, пишет thinktanks.by.

По итогам проведения акций протестов в воскресенье, 24 января, волонтеры сообщили в телеграм-канале «Списки задержанных» о нахождении в РУВД Минска 3 человек. Они были задержаны в ходе протестных мероприятий в белорусской столице.

До этого рекорд-минимум по воскресным задержаниям был установлен 3 января, когда милиция задержала в Минске на протестных акциях 9 человек.

Однако снижение задержанных в минувшее воскресенье о какой-либо волне лояльности и человеколюбия не свидетельствует. Тем более, что оно контрастирует с задержаниями в субботу, 23 января, когда в Минске за решетку попало 156 человек.

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