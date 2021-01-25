«Ник и Майк»: У Карпенкова поврежден мозг

«Ник и Майк»: У Карпенкова поврежден мозг38
- 25.01.2021, 9:25
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Именно по этой причине у него дефекты речи.
Вы наверняка слышали не очень связную речь Карпенкова, в которой он рассказывал, как правильно «атаковывать», про лагеря для политзаключенных и вообще наговорил на пожизненное, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».
Как пишет Telegram-канал, после этого поступила информация: у Карпенкова редкая болезнь – палилалия. Источники Telegram-канала подтвердили эту информацию.
«Болезнь заключается в том, что человек повторяет некоторые слова или предложения. Дефект относится к речевым тикам и связана с повреждением мозга. Это может быть развивающийся паркинсон или шизофрения.
Остается пожелать Карпенкову здоровья, чтобы не помер раньше, чем угодит на скамью подсудимых», — резюмирует Telegram-канал.