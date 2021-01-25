Весеннее наступление 12 25.01.2021, 9:08

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Фото: Reuters

Политолог считает, что рубеже марта-апреля 2021 года в Беларуси произойдет всплеск протестных настроений.

Известный российский политолог Андрей Суздальцев поделился своим видением ситуации в Беларуси. Приводим некоторые тезисы из его статьи на сайте politoboz.com.

Лукашенко и его ближайшее окружение представляют из себя руководителей из прошлого, индустриального века – века колхозов и совхозов, полей до горизонта, закопченных цехов с тысячами станочников, демонстрациями преданности и парадами, стандартными потребностями и формами их удовлетворения, валовыми показателями и забитыми неликвидом складами, телевидением с единой и утвержденной точкой зрения… Напомним, что А. Лукашенко – «президент телевизора», а не Интернета, и то, что он видит в Интернете врага, является естественным: авторитаризм и Интернет несовместимы.

Фашистская хунта силовиков в XXI веке в Европе в эпоху Интернета – абсурд. Как собираются А. Лукашенко и силовики сохранить свою власть? Пойдем от ближайших угроз. К примеру, в конце марта 2021 года вполне вероятно начала «второй волны» Сопротивления – «Весеннего наступления». Как ее остановить? Понятно, что сейчас, власти могут остановить новые массовые уличные акции только силой, включая использованием летального оружия против безоружного населения. Понятно, что это будет катастрофой для режима, который держится только на штыках.

Реакция Москвы, которая сейчас входит на волне проблемы Навального в думскую избирательную кампанию, в этом случае вполне прогнозируема: немедленный договорной транзит власти в Беларуси, так как трудно, с одной стороны, критиковать демократов в США за фальсификацию выборов и одновременно поддерживать А. Лукашенко. Оппоненты, ряды которых активно растут, немедленно воспользуются этим разительным противоречием в политической риторике правящих кругов России.

Возвращение к теме транзита власти означает распад хунты и снятие поддержки силовиков с клана А. Лукашенко.

Реплика

Очень забавно наблюдать за белорусскими государственными СМИ и представителями белорусской «экспертизы», когда они пытаются сформулировать со страниц своих изданий или с экрана белорусского телевидения причины народных протестов. Приводится целый набор причин, начиная от либерализма белорусских властей (!), «зажратости» белорусского населения, привыкшего к сытой и богатой жизни, до появления IT-сектора и вмешательства Запада. Но никто и никогда из пропагандистов властей не говорит о главной причине белорусского политического кризиса – фальсификации августовских 2020 года президентских выборов. Видимо, эта тема полностью под запретом, что заставляет белорусских экспертов врать и выкручиваться.

Мятеж

В любом случае, нам придется признать, что проводимая ныне тактика недопущения «Весеннего наступления» на самом деле способствует «взрыву» на рубеже марта-апреля 2021 года. Власти сами копают себе могилу, так как любые массовые выступления мгновенно вновь поставят вопрос о необходимости скорейшего транзита власти, что будет означать в той или иной степени мятеж белорусских силовиков.

Проблема в том, что транзит власти для силовиков, в любом случае оказавшихся «расходным материалом», означает расстрельные приговоры. Так что выбор у хунты небольшой. В первом случае силовики просто бросят А. Лукашенко и попытаются растворится на просторах Евразии. Во втором варианте, чтобы уйти от ответственности, белорусские силовики ликвидируют А. Лукашенко и его клан. Обращаем внимание на то, что при любом варианте хунта превращается в расстрельную микроволновку, что вообще-то характерно для подобного рода структур и является традиционной судьбой для участников игры с авторитаризмом.

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