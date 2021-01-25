«Што будзе заўтра, куды ідзеш, Беларусь?» 25.01.2021, 10:26

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Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Что сказал Тадеуш Кондрусевич на своей прощальной службе в Минске.

На воскресной службе бывший глава католиков Беларуси Тадеуш Кондрусевич представил нового временного руководителя белорусского костела и сказал о том, что сам будет делать дальше

Подробности так называемой прощальной службы с участием Тадеуша Кондрусевича, которая прошла в Минске в воскресенье, 24 января, сообщил ресурс catholic.by.

Напомним, с 3 января Кондрусевич больше не является главой католиков Беларуси - папа римский Франциск принял его прошение об отставке. А накануне этого архиепископ находился в фактическом изгнании - около 4 месяцев его не пускали в Беларусь.

В свою очередь Кондрусевич не раз выступал против насилия, связанного с поствыборными событиями в стране. Только 24 декабря он смог возвратиться в Беларусь и сразу провел службу в сочельник в костеле в Минске. А вскоре стало достоверно известно об его отставке.

Что говорил Кондрусевич на исторической прощальной службе?

Он поблагодарил верующих за поддержку и солидарность, попросил прощения у всех кого, возможно, когда-то обидел, и вновь объяснил, что смена архиепископа после достижения им 75-летнего возраста - это обычная практика.

- Я адыходжу як кіруючы біскуп, але як біскуп застаюся. Пры гэтым важна, што, нягледзячы на змену біскупаў, Касцёл застаецца, дзейнічае і брамы пякельныя яго не перамогуць, - пояснил священнослужитель.

Представляя епископа Великосельца, Кондрусевич попросил принять его с любовью и молиться о его служении. Не обошел стороной он тему событий в Беларуси, подчеркнул, что сейчас ответственные времена «для нашага касцёла, і для нашай Бацькаўшчыны». Заметил, что вся страна, ее история, стоят перед важнейшим вопросом:

- Што будзе заўтра? Куды ты ідзеш, Беларусь? - задал он риторические вопросы и продолжил. - Калі мы хочам захаваць нашу краіну, то павінны следаваць закліку Езуса верыць у Евангелле і навяртацца. Кожнаму з нас паасобку і ўсяму нашаму народу неабходна навяртанне, да якога заклікае Божае слова.

В свою очередь епископ Казимир Великоселец обратил внимание на то, что его служение охватило большую часть Беларуси - от Бреста до Гомеля и Минска. А новое назначение является Божьей волей.

- З вашаю дапамогаю і малітваю я буду выконваць гэтую Божую волю, - заметил он.

Служба завершилась исполнением белорусского религиозного гимна-молитвы «Магутны Божа».

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