Геннадий Федынич освобожден от «домашней химии» 25.01.2021, 11:08

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Геннадий Федынич

Один из лидеров профсоюза РЭП добивается получения документа об освобождении.

В январе 2021 года один из лидеров профсоюза РЭП Геннадий Федынич снят с учета в уголовно-исполнительной инспекции РУВД Центрального района Минска, где состоял на учете два года. Однако получить официальный документ об истечении срока “домашней химии” профлидеру пока не удалось.

- Я получил устное уведомление, что снят с учета в милиции, но нет никаких документов, подтверждающих мое освобождение. Остается в силе другая часть наказания – запрет занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, на протяжении пяти лет. Тем не менее, я буду добиваться выдачи справки, что снят с учета в милиции, – рассказал praca-by.info Геннадий Федынич.

24 августа 2018 года суд Советского района Минска вынес приговор по «делу профсоюзов»: признал Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь («уклонение от уплаты налогов в крупном размере и приговорил их к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет»).

9 ноября Минский горсуд оставил в силе приговор суда Советского района.

Уголовно-исполнительная инспекция Центрального района ознакомила Геннадия Федынича с режимом «домашней химии» 4 января 2019 года.

Игоря Комлика поставили на учет в уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского РУВД Минска в декабре 2018 года; ему скостили год наказания по амнистии и освободили от домашней химии еще в 2020 году.

Что изменилось в жизни профлидера после окончания «домашней химии»?

- Теперь я могу ездить по Беларуси, в командировки, покидать квартиру в выходные и праздничные дни, помогать теще на даче. Особенно это чувствуется в выходные дни: утром ты встаешь и чувствуешь, что можешь спуститься не только с восьмого до первого этажа, а просто выйти на улицу и подышать воздухом. Больше всех условной свободе обрадовались жена с тещей, которым пришлось вдвоем три года работать на даче.

Однако окончание «домашней химии» совсем не означает полную свободу, признается Геннадий Федынич:

- Остается открытым вопрос с выездом за границу. Поскольку существует дополнительное наказание, милиция имеет право раз в полгода вызывать меня и проверять, где я работаю, какую должность занимаю – это право уголовно-исполнительной инспекции. В любом случае полной свободы пока нет.

- После сфабрикованного дела профсоюзов штампование уголовных дел поставлено на поток. На профсоюзе РЭП обкатали схему фабрикации уголовных дел; но если в деле профсоюзов еще видны неуклюжие попытки хотя бы сделать видимость “доказать преступление”, то сейчас политические уголовные дела фальсифицируются на пустом месте. Но такие преступления не имеют сроков давности: за фабрикацию уголовных дел придется отвечать, – убежден Федынич.

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