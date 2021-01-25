Здоровое питание помогает бороться с COVID-19: самое главное в меню 25.01.2021, 11:17

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От питания зависит наш иммунитет.

Ношение маски для лица, физическое дистанцирование и мытье рук - не единственные способы защиты от COVID-19.

По словам Карлин Рафи, диетолога и профессора Колледжа сельского хозяйства и наук о жизни штата Вирджиния, здоровое питание необходимо для создания сильной иммунной системы, чтобы ваше тело было менее восприимчивым к инфекциям, включая коронавирус, пишет healthinfo.ua.

"Образ жизни действительно влияет на вашу иммунную функцию", - сказал Рафи, чьи прошлые исследования были сосредоточены на иммунной функции. "Сказав это, вы могли бы прекрасно питаться, придерживаться здоровой диеты и при этом заразиться COVID-19. Мы говорим о том, чтобы проявлять инициативу и делать все возможное, чтобы дать себе лучший шанс на борьбу. это [COVID-19]. Питание - одна из таких вещей".

Рафи подробно рассказывает о том, что нужно делать - от сбалансированной диеты до добавления определенных продуктов - для правильного питания, укрепляющего иммунную систему.

Оцените свою тарелку

По словам Рафи, съедайте от пяти до девяти порций фруктов и овощей в день, включая свежие, консервированные или замороженные.

«Более высокое потребление фруктов и овощей связано со снижением риска хронических заболеваний и приводит к снижению показателей инфицирования», - сказала она.

Также лучше всего подходят растительные диеты, которые включают такие продукты, как цельнозерновые, орехи и семена. Эти продукты содержат полезные жиры и содержат витамин Е - витамин, которого людям часто не хватает.

Также важно ежедневно есть молочные или немолочные продукты, содержащие витамин D. Большая часть витамина D поступает из-за воздействия солнечного света, но в короткие зимние дни и когда люди больше остаются дома, возможности для солнечного света меньше.

«Мы должны уделять больше внимания потреблению витамина D с пищей», - сказал Рафи.

Она также рекомендует менять красное мясо на белое и есть рыбу не реже двух раз в неделю.

Пробиотики

Около 70-80 процентов иммунной системы связано с желудочно-кишечным трактом. Вот почему важно включать в ежедневный рацион пробиотики - полезные бактерии, которые поддерживают здоровье кишечника, утверждает Рафи.

Люди могут найти эти полезные бактерии в таких продуктах, как йогурт, пахта и ферментированные овощи. Ищите живые культуры на этикетках продуктов питания. Также доступны добавки с пробиотиками.

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