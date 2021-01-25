Пинчанки стали в цепь солидарности 25.01.2021, 11:40

Акция прошла в одном из скверов города.

В чате «Пинск для жизни» мессенджера появилось фото, на котором группа людей сфотографировалась у стены комплекса зданий бывшего францисканского монастыря в Пинске. Подпись под снимком гласит, что сделан он 23 января, пишет media-polesye.by.

Полтора десятка человек подняли руки вверх и сложили пальцы в виде знака «виктория», что означает победа. Других подробностей нет.

Лица участников акции закрашены. Судя по верхней одежде, в группе отважных только женщины.

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