В Германии потребовали от РФ разъяснить обвинения Путина в коррупции 4 25.01.2021, 11:44

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Также Берлин раскритиковал действия полиции на акциях в поддержку Навального.

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф (Johann Saathoff) потребовал от Москвы разъяснить обвинения в коррупции Владимира Путина. Об этом он заявил в интервью газете Saarbrücker Zeitung, опубликованном в понедельник, 25 января, пишет сайт dw.com.

Речь идет о расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о так называемом «дворце Путина». «Если обвинения не соответствуют действительности, российское правительство может разъяснить это своим гражданам вместо того, чтобы задерживать их», - сказал Затхофф.

Затхофф раскритиковал действия российской полиции

«Путин всегда называл борьбу с коррупцией своей целью. Теперь есть хорошая возможность конкретно это продемонстрировать», - добавил уполномоченный правительства ФРГ по России. Йоханн Затхофф также высказался в защиту права на мирные демонстрации и раскритиковал действия полиции на митинге 23 января.

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