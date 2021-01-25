Минский суд не смог вместить всех желающих поддержать блогера Павла Спирина 1 25.01.2021, 12:02

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Павел Спирин

Фото: БелаПАН

Блогер отказался от адвоката и будет защищать себя сам.

В Минском городском суде началось рассмотрение уголовного дела против видеоблогера Павла Спирина.

На суд пришло большое количество людей, в зале поместились около 50-ти человек. Значительная часть не смогла пройти в зал, около 70 человек осталось стоять вне зала судебных заседаний, так как им не хватило места. Дверь зала закрыли, сообщает «Радыё Свабода».

Павла Спирина доставили в суд под конвоем, он находится в клетке. В начале процесса он заявил ходатайство об отказе от адвоката, будет защищать себя сам. «Отказ от адвоката не связан с моим материальным положением», — сказал Павел. Суд постановил удовлетворить ходатайство. Спирин сказал суду, что не признает себя виновным.

Павел Спирин также заявил, что не доверяет прокурору и выступил с ходатайством о вызове в суд свидетелей, которые высказывали свое мнение о его фильме и которых допрашивало следствие.

Видеоблогера обвиняют по 130-й статье Уголовного кодекса («Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности»).

Павел Спирин признан политзаключенным.

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