Доживем до воскресенья Антон Орехъ

25.01.2021, 12:04

Антон Орехъ

Мы живем в мире символов и не можем не видеть их.

Как россияне прожили эту неделю от воскресенья до воскресенья? От загогулины самолета из Берлина в Шереметьево до удара женщины в живот в Питере? На волне эмоций кажется, что страна изменилась, что что-то куда-то сдвинулось и произошел какой-то перелом. Но так ли это?

Мы живем в мире символов и не можем не видеть их. Алексей Навальный, дающий импровизированный брифинг на фоне картинки с Кремлем в аэропорту, выглядел как «теневой президент». Через сутки Навальный говорил уже на фоне портрета палача Ягоды в подсобке полицейского участка в Химках на карикатурном суде и выглядел уже почти как жертва 1937 года. Но в любом случае Навальный уже не казался, а был героем, потому что пошел один против всех своих врагов, а боялся не он, а его. Такое бывает только в плохих фильмах, но в реальной жизни выглядит слишком круто.

Но Алексей – не просто отчаянный парень, который пошел на вражеские пулеметы в стиле «была не была». Его настоящим манифестом стала не речь перед судьями по вызову, а фильм про Путина, который, судя по количеству просмотров, видела уже половина России. Один человек (при поддержке соратников, конечно) в лоб атакует систему, нанося ей удар за ударом, удар за ударом, удар за ударом! И перед субботними акциями одним из главных был вопрос, насколько эти десятки миллионов просмотров и миллионы лайков конвертируются в живую уличную активность. Какое количество зрителей фильма про «дворец Путина» возмутились и решили, что надо действовать, какое количество просто возмутились, но ничего предпринимать не стали, какое количество посмотрели из любопытства, чтобы поглядеть на недоступную роскошь, а какое количество посмотрели с завистью и приняли это как сигнал к тому, что если Путин так живет, то и они могут так жить?

Считать можно по-разному, но очевидно, что народу на акции вышло столько, сколько давно не было. При том, что зима, при том, что пандемия. При том, что в этот раз ожидалась от власти максимальная жестокость. Но даже суммарно во всех городах все равно участвовало немногим более ста тысяч. Сравним с Беларусью, где летом протесты шли ежедневно, а в выходные только в Минске протестовало до двухсот тысяч человек. А вся Беларусь – девять миллионов, чуть больше половины Москвы. Там были и забастовки, и комитеты солидарности спортсменов и артистов, были силовики, срывавшие погоны и выбрасывавшие в мусорку форму. Этого мы в субботу в России не видели.

Но важна не только численность. Никогда география не была настолько широкой! Даже в Якутии при -52 градусах были люди! Говорят, что никаких акций не было только на Чукотке и на Кавказе (хотя в Дагестане были). То есть это уже реально всероссийские протесты, а не только московские и отчасти питерские. Питер, кстати, по массовости с Москвой сравнялся. А сопротивление полиции начали оказывать, не дожидаясь столицы – еще во Владивостоке и Екатеринбурге. И вот это еще одно важное наблюдение.

Умные люди давно предупреждают власть: если вы запрещаете любой мирный протест и любое несогласие с собой, то рано или поздно выходить на акции станут те, кто не боятся ни полиции, ни тюрьмы, ни насилия – этих людей запретами не остановишь. Да, радикализация произошла. Со стороны полиции я ждал больших репрессий, даже несмотря на обновленный рекорд по числу задержанных. Но от обычных граждан я совсем не ожидал того, что мы все увидели. В дело пошли не только снежки, но и пинки с кулаками. То здесь, то там, люди отбивали у полиции «своих». Этого раньше не было, и кажется, что власть к такому отпору не была готова. Точно так же кажется очевидным, что следующие акции могут стать еще более многолюдными, а ответное насилие более массовым.

Теневыми героями повестки стали школьники. Сужу по своему ребенку и их школе. Это не фейк, не преувеличение – дети реально следят за политикой, реально все это обсуждают и реально настроены против власти. Не все – но таких ребят правда много. Поэтому они снимают портреты Путина со стен, а где-то даже вешают вместо него Навального. Быть за Путина больше не модно и не круто.

Жена Пескова Татьяна Навка написала в инстаграме: «Бьют по самой незащищенной аудитории – по молодежи, которая вообще не представляет, что такое жизнь и страна до Путина». Навка пишет и даже не понимает, что жить всю жизнь при одном царе и не знать никакой другой жизни – это отстой! А школьники – да и студенты уже – действительно никого, кроме Путина, не помнят, и не хотят жить его жизнью. Хотят, чтобы у них было будущее, а не только прошлое – прошлое Путина!

Истерика вокруг участия подростков в протестах была рекордная. Но подростки предсказуемо ограничились сетевой активностью в тиктоках. Пока. Но время идет быстро. Сегодня им 14-17 лет, а года через три-четыре они станут уже самостоятельными людьми и реальной силой.

Да, время работает против власти. Но идет оно медленно. Отважные белорусы своего диктатора терпят на шесть лет дольше, и даже приложив такие усилия летом, все равно не смогли его спихнуть. Что дает только козыри тем, кто считают, что мирный путь невозможен, а возможен только бунт. Так себе перспектива и настроение как-то не очень. Загадывать далеко не имеет смысла – живем пока от воскресенья до воскресенья.

Антон Орехъ, «МБХ-медиа»

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