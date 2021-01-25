закрыть
25 января 2021, понедельник, 12:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Утренняя акция прошла в минской Серебрянке

  • 25.01.2021, 12:19
Утренняя акция прошла в минской Серебрянке

В микрорайоне развевались бело-красно-белые флаги.

Сегодня — 170 день непрерывных протестов в Беларуси. Утренняя акция прошла в столичной Серебрянке, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что вчера минчане и жители регионов вышли на воскресные марши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нация победителей
Нация победителей Ирина Халип
Гаага ждет
Гаага ждет Андрей Санников
Нужно убрать аллерген
Нужно убрать аллерген Николай Статкевич
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня
Задача «Убить дракона» актуальна и сегодня Леонид Невзлин