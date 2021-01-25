Утренняя акция прошла в минской Серебрянке 25.01.2021, 12:19

В микрорайоне развевались бело-красно-белые флаги.

Сегодня — 170 день непрерывных протестов в Беларуси. Утренняя акция прошла в столичной Серебрянке, пишет телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что вчера минчане и жители регионов вышли на воскресные марши.

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