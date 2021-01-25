Индийские и китайские солдаты вступили в бой в Гималаях 6 25.01.2021, 13:58

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Китайский флаг в районе перевала Наку-Ла

Фото: Shayon Ghosh/Flickr

Обе стороны вызвали подкрепление.

Индийские и китайские военные вступили в боестолкновение на оспариваемом участке индийско-китайской границы в Гималаях, есть раненые с обеих сторон.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на издание The Times Of India.

Бои на перевале Наку-Ла в индийском штате Сикким возобновились 20 января 2021 года после нескольких месяцев относительного затишья.

Индийские военные назвали инцидент «незначительным», его удалось «разрешить местным командирам в соответствии с установленными протоколами».

Источники The Times Of India сообщили, что столкновение в Наку-Ла произошло после того, как китайские военные предприняли попытку вторгнуться на территорию Индии. «Обе стороны вызвали подкрепление… есть раненые с обеих сторон. Но стрельбы не было. Ситуация находится под контролем», — сказал источник.

По данным источников India Today, в ходе боя получили ранение четыре индийских военнослужащих и около 20 китайских солдат.

Об инциденте стало известно на следующий день после того, как Индия и Китай провели девятый раунд переговоров о снижении напряженности на спорных участках границы.

В середине июня 2020 года в результате боестолкновений вооруженных сил Индии и Китая погибли 20 индийских военнослужащих и неустановленное число китайских солдат. Правительство Индии обвинило Китай в намерениях построить наблюдательный пункт на линии фактического контроля. Пекин ответил, что индийские военные нарушили границу.

С начала 1960-х годов между Индией и КНР существует территориальный конфликт вокруг региона Ладакх в Гималаях. В 1962 году между странами велась пограничная война за контроль над регионом. В 1990-х годах стороны договорились о деэскалации в спорном регионе.

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