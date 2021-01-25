Представитель свободных спортсменов — Баскову: Настоящий праздник будет, когда вас не станет 6 25.01.2021, 14:14

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Александр Опейкин

Белорусский народ вас терпеть не может.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин обратился к Дмитрию Баскову, который ранее заявил, что члены фонда – предатели, пишет «Трибуна».

«Дима Басков, вы отобрали у народа выбор, свободу и будущее. А лично ты отобрал у человека жизнь. Какой тебе праздник? Белорусский народ вас терпеть не может. Настоящий праздник будет, когда вас не станет», – написал Опейкин.

Как мы сообщали ранее, в Сети появился ряд аудиозаписей, которые свидетельствуют о причастности Дмитрия Баскова к убийству Романа Бондаренко на площади Перемен. Также из сливов разговоров стало известно, что председатель федерации хоккея Беларуси вместе с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт ездит по дворам и срезает бело-красно-белые ленточки.

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