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Представитель свободных спортсменов — Баскову: Настоящий праздник будет, когда вас не станет

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  • 25.01.2021, 14:14
  • 3,306
Представитель свободных спортсменов — Баскову: Настоящий праздник будет, когда вас не станет
Александр Опейкин

Белорусский народ вас терпеть не может.

Исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин обратился к Дмитрию Баскову, который ранее заявил, что члены фонда – предатели, пишет «Трибуна».

«Дима Басков, вы отобрали у народа выбор, свободу и будущее. А лично ты отобрал у человека жизнь. Какой тебе праздник? Белорусский народ вас терпеть не может. Настоящий праздник будет, когда вас не станет», – написал Опейкин.

Как мы сообщали ранее, в Сети появился ряд аудиозаписей, которые свидетельствуют о причастности Дмитрия Баскова к убийству Романа Бондаренко на площади Перемен. Также из сливов разговоров стало известно, что председатель федерации хоккея Беларуси вместе с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт ездит по дворам и срезает бело-красно-белые ленточки.

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