Успокоительное для Путина
- Telegram-канал "СерпомПо"
- 25.01.2021, 14:25
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Протестуют десятки тысяч, но уже в сотне городов.
"Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - заявил пресс-Песков в интервью "России -1".
Что это? Успокоительное для Путина? Бодрящее для элитки и силовиков? Мол, не переживайте государь, держитесь, коллеги, народ за нас!
Протестовать против власти везде и всегда выходят самые активные. Царскую монархию "снесли" даже не митингующие, а недовольные тетки в очереди за хлебом в Петрограде, с чего началась Февральская революция. В Октябрьском вооруженном восстании 1917 года участвовали от силы несколько тысяч "человеков с ружьем". Самый большой антисоветский митинг в марте 1991 года собрал 0,5 млн при населении СССР почти в 300 млн. А через несколько месяцев этого самого нерушимого Союза не стало.
За Путина голосуют миллионы. В 2018 году – 56,4 млн, обнуляж за 7 дней голосования на пеньках летом 2020-го собрал даже 57,7 млн.
А фильм Навального про путинскую хижину с шестом для стриптиза, аквадискотекой и золотым ершиком для унитаза за 5 дней посмотрели уже 80 млн чел.
Протестуют, да, пока десятки тысяч. Но уже в сотне городов.
Пустячок. А неприятно.
Telegram-канал "СерпомПо"