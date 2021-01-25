Успокоительное для Путина Telegram-канал "СерпомПо"

25.01.2021, 14:25

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Фото: Getty Images

Протестуют десятки тысяч, но уже в сотне городов.

"Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", - заявил пресс-Песков в интервью "России -1".

Что это? Успокоительное для Путина? Бодрящее для элитки и силовиков? Мол, не переживайте государь, держитесь, коллеги, народ за нас!

Протестовать против власти везде и всегда выходят самые активные. Царскую монархию "снесли" даже не митингующие, а недовольные тетки в очереди за хлебом в Петрограде, с чего началась Февральская революция. В Октябрьском вооруженном восстании 1917 года участвовали от силы несколько тысяч "человеков с ружьем". Самый большой антисоветский митинг в марте 1991 года собрал 0,5 млн при населении СССР почти в 300 млн. А через несколько месяцев этого самого нерушимого Союза не стало.

За Путина голосуют миллионы. В 2018 году – 56,4 млн, обнуляж за 7 дней голосования на пеньках летом 2020-го собрал даже 57,7 млн.

А фильм Навального про путинскую хижину с шестом для стриптиза, аквадискотекой и золотым ершиком для унитаза за 5 дней посмотрели уже 80 млн чел.

Протестуют, да, пока десятки тысяч. Но уже в сотне городов.

Пустячок. А неприятно.

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