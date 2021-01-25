95% поражения легких: Как пенсионер перенес тяжелый COVID-19 и выжил 3 25.01.2021, 14:47

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Валерий Горда более 40 дней провел в реанимации.

Валерий Горда живет в поселке Дружный Пуховичского района. В конце прошлого года у него был диагностирован коронавирус, КТ показала поражение 95% легких. Историю выздоровления мужчины рассказывает tut.by.

К медикам 69-летний Валерий обратился в начале декабря прошлого года — причиной стала высокая температура, сопутствующим заболеванием был сахарный диабет 2-го типа. Тест показал коронавирусную инфекцию, на КТ было тяжелое поражение легких — 95%.

В местной больнице мест не нашлось, поэтому Валерия отправили в Вилейскую ЦРБ. Четыре дня он провел там в стационаре, а потом потерял сознание — и его перевели в реанимацию. В реанимации мужчина был 43 дня, из них 38 — на ИВЛ.

На прошлой неделе Валерий выписался из вилейской больницы. Теперь он дышит самостоятельно, но ему предстоит большой путь к окончательному восстановлению.

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