Предатель в Кремле 9 Лилия Корнилова

25.01.2021, 14:47

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Фото: Bloomberg

Корабль идет ко дну, так что «элитные крысы» покидают его одними из первых.

В России полным ходом идет десакрализация Путина. Российская «элита» заинтересована в смене токсичного Владимира Владимировича на другую фигуру, и пытается приблизить большой трансфер власти. В ход идут самые разные приемы — от распространения информации о серьезных болезнях Путина до разоблачительных расследований о коррупции в его близком окружении. Процесс десакрализации стал особенно заметным в 2020 году, когда стало понятно, что Владимир Владимирович не спешит на покой. В прошлом году по его инициативе в Конституцию РФ были внесены изменения, которые расширили президентские полномочия и гарантии неприкосновенности, а также позволили Путину занимать пост президента еще 16 лет — до 2036-го.

Первой ласточкой стали слухи о проблемах со здоровьем Путина (к слову, небезосновательные), о которых написали западные издания. Затем российские медиа опубликовали серию разоблачительных расследований о коррупции в окружении президента РФ. Финальным аккордом этой серии стало расследование Bellingcat и The Insider при поддержке CNN, Der Spiegel и El Pais, в котором были названы имена сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), якобы причастных к отравлению лидера оппозиции Алексея Навального боевым ядом класса «Новичок». Расследователи пришли к выводу, что сотрудники ФСБ действовали по указанию сверху.

В январе 2021 года в игру вступил упомянутый нами Навальный. Несмотря на неоднократные предупреждения российских властей, он вернулся в Россию из Германии, где с августа прошлого года проходил лечение и реабилитацию после отравления. Силовики задержали российского оппозиционера прямо в аэропорту Шереметьево, а суд арестовал его на 30 суток. Если кто-то в российской власти преследовал цель повысить градус народного недовольства, то лучшего хода, чем арест Навального на глазах у жены и под прицелом камер журналистов, летевших с ним из Германии, и не придумаешь.

Но и в застенках «Матросской тишины» «блогер» и «хулиган в интернете», как называет оппозиционера Путин, сумел подложить первому лицу свинью. После ареста на YouTube-канал Навального было залито 2-часовое расследование под названием «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Всего за пять дней видео о дворцовом комплексе под Геленджиком за $1,4 млрд перешагнуло отметку в 80 млн просмотров, 3,9 млн лайков и 1,4 млн комментариев. Видео попало на первое место в трендах YouTube России, Беларуси, Израиля, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Норвегии, Украины и Эстонии; на второе — Грузии, Чехии, Швейцарии, Лихтенштейна; на третье — Венгрии, Дании, Словении и Финляндии. По оценкам экспертов, которые занимаются продвижением на YouTube, такие показатели — огромный успех, особенно с учетом того, что видео не носит развлекательный характер.

Комментируя расследование о дворце, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Просто нужно думать головой, просто нужно быть внимательным и не позволять никому делать из себя идиота. Надо просто себя спрашивать — а почему Путин, почему? Вот из материала следует, почему Путин? Нет никакого ответа на этот вопрос».

Дмитрий Сергеевич делает хорошую мину при плохой игре. Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понимать, что все эти разоблачительные расследования, включая видео о путинском дворце, говорят о том, что в окружении Путина завелся предатель (может, и не один), который активно сливает конфиденциальную информацию, чтобы ускорить трансфер власти в РФ. Российские «элиты» порядком устали от токсичного президента, из-за его геополитических авантюр они не могут в открытую работать на Западе и теряют миллиарды.

Надо отметить, что Навальный работает на оппозиционном поприще давно. В 2011 году он основал Фонд борьбы с коррупцией, который по большей части занимался расследованиями коррупции в рядах чиновников мелкой и средней руки. Лишь однажды, в 2017 году, он поймал «большую рыбу» — Дмитрия Медведева, выпустив расследование «Он вам не Димон» о жизни в стиле лакшери премьер-министра. Но Дмитрий Анатольевич в те годы был скорее «мальчиком для битья», на которого Путин списывал свои промахи в управлении государством, а не «священной коровой», так что Владимиру Владимировичу это разоблачение сыграло на руку. На Дмитрия Медведева повесили всех собак, и в январе 2020 года отправили на непочетную пенсию с рыбного премьерского поста на созданную для него ничего не значащую должность заместителя председателя Совета Безопасности.

На фоне отработки кремлевских нарративов понятно, как Навальному удавалось оставаться в живых и на свободе, но в 2020 году что-то пошло не так. После попытки отравления Алексей наносит удары лично по Путину и позволяет себе оскорбительные выпады в адрес президента РФ. В недавнем обращении к россиянам Навальный назвал Путина «жабой, сидящей на трубе» и «бункерным дедом», и удивительно, что, находясь в застенках, он пребывает в добром здравии. Не иначе, как у Алексея есть «ангелы-хранители» в российской «элите», которые и об экстренной посадке самолета в Омске договориться могут, и об уколе антидота, и о немедленной отправке на лечение в Германию, и о неприкосновенности в «Матросской тишине».

Злые языки судачат, что таким «ангелом» является директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. После его прихода на должность в 2016 году одна за другой проваливаются спецоперации ФСБ и Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ГРУ) — как в России, так и за границей (провал государственного переворота в Черногории, неудавшееся отравление Скрипалей, рассекречивание базы «российских шпионов» в Альпах, разоблачение группы «хакеров из ГРУ» и прочее). Тогда же проблемы начались и у самого Путина, которого народ все реже воспринимает, как «сильную руку», и все чаще, как больного старика. Путинский корабль идет ко дну, так что «элитные крысы» покидают его одними из первых.

В субботу, 23 января, на улицы российских городов на акции протеста в поддержку Навального вышло, по разным оценкам, до 300 тыс. человек. В начале этой недели ожидается публикация нового расследования Bellingcat о причастности сотрудников ФСБ, которые якобы имели отношение к отравлению Алексея, к другим резонансным преступлениям. А в конце недели анонсируется появление в открытом доступе информации о причастности президента России к террористической деятельности.

Выдержит ли эти удары Путин?

Лилия Корнилова, «Обозреватель»

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