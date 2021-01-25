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Срок введения биометрических документов в Беларуси снова перенесли

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  • 25.01.2021, 15:11
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Срок введения биометрических документов в Беларуси снова перенесли

Предполагалась, что ID-паспорта будут введены уже 30 апреля.

Введение биометрических документов в Беларуси перенесли с 30 апреля на более поздний срок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам встречи с Александром Лукашенко, пишет сайт "Белорусы и рынок".

"Мы предложили, чтобы это было спокойно для населения. Тем более проблемы никакой нету: все паспорта, которые находятся у населения, действительны до срока окончания их действия (даже несмотря на то, что будут введены биометрические документы)", - сообщил Кубраков.

Во время совещания Лукашенко выразил сомнения в необходимости "мгновенного" введения биометрических документов. "Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает... Не получится ли, что мы нахомутаем еще одну проблему, по-народному говоря? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов", - заявил он.

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