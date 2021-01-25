Российский рубль обновил минимум за месяц после массовых протестов 2 25.01.2021, 15:16

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Усиливаются санкционные риски для Путина как со стороны ЕС, так и США.

Российский валютный рынок начал новую неделю беспорядочными метаниями курсов на фоне угрозы расширения санкций после состоявшихся в выходные протестных акций, пишет finanz.ru.

При дорожающей нефти и растущих фондовых индексах в Азии курс доллара к российскому рублю на утренней внебиржевой сессии подскакивал до 75,66 рубля - максимума с 23 декабря.

Открытые биржевых торгов рубль начал за здравие, но закончил за упокой. С первых же сделок доллар резко снизился на 77 копеек, до 74,53 рубля, после чего пополз вверх и к полудню обновил месячный максимум на отметке 75,4825 рубля.

Евро упал почти на рубль на старте сессии, до 90,78 рубля, однако отыграл все потери в течение двух часов, достигая 91,88 рубля на 12.06 по белорусскому времени.

Волна протестов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, прокатившаяся по 112 российским городам в субботу, вновь усиливает санкционные риски со стороны США и Евросоюза, отмечает стратег Альфа-банка Джон Уолш.

Лидеры ЕС в понедельник обсудят расширение антироссийских санкций, которое, впрочем, не предполагает экономических мер: по данным Reuters, речь пойдет о новых визовых запретах и заморозке активов для чиновников.

Сугубо российские внутриполитические и геополитические факторы нависают тенью над рублем, но поддержку валютному рынку оказывают экспортеры, продающие валюту под налоги, которые выплачиваются в понедельник и четверг, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Общий объем выплат составит порядка триллиона рублей, оценивает главный экономист ING по России Дмитрий Долгин. Хотя рубль остается высокодоходной валютой, предлагая щедрые заработки на операциях кэрри-трейд, «угроза новых санкций будет довлеть над ним и может ограничить его потенциал роста», предупреждает стратег Barclays Марек Рачко.

Помимо санкционной угрозы на рубль давят низкий уровень процентных ставок и неблагоприятный инвестиционный климат, из-за чего российские резиденты активно выводят прибыли за рубеж, отмечает он: по итогам прошлого года чистый отток капитала удвоился и составил 47,8 млрд долларов.

Курс доллара переходит в диапазон 75-77,5 рубля, и этот коридор «будет актуальным в ближайшие сессии», пишут аналитики ПСБ.

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