Ученые: Дети гораздо реже заражаются COVID-19, чем их опекуны, а также реже передают вирус кому-то 25.01.2021, 16:25

Немецкое исследование показало, что дети не имели ключевой роли в распространении коронавируса в 2020 году.

Вряд ли дети сыграли значительную роль в распространении коронавируса в течение первой волны пандемии в 2020 году. К таким выводам пришли немецкие исследователи из университетской детской больницы в Гейдельберге и Ульмского университетского исследовательского центра, пишет «Униан».

Дети меньше страдают от COVID-19 - показывают данные разных стран по меньшей смертности среди детей, более легкого течения симптомов и тяжести заболевания. Точной причины этого пока исследователи назвать не могут. Однако, спорят также, не является при этом дети основными распространителями вируса, поэтому последнее немецкое исследование, недавно опубликованное в JAMA Paediatrics, отрицает эту версию.

Немецкие исследователи обработали данные 4964 человек, половина из которых родители, а другая половина дети. Работа над исследованием продолжалась с апреля по май 2020 года. Средний возраст детей был 6 лет, но местами колебался до десяти лет, а средний возраст родителей 40 лет.

Исследование показало, что дети гораздо реже заражаются, чем их опекуны, а также реже передают вирус кому-то.

Всем участникам сделали мазок, а также сделали анализы крови на предмет выявления любых признаков антител. Анализы крови выявили, что 1,8% взрослых имели антитела к вирусу SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19. Показатель среди детей составил лишь 0,6%, что втрое меньше.

Данные также показали, что было 56 случаев, когда по крайней мере у одного из членов семьи был вирус. Случаев, когда ранее инфицированный взрослый + не + ребенок было в 4,3 раза чаще, чем случаев, когда ранее инфицированный ребенок плюс инфицирован отец или мать.

"В этом исследовании было доказано, что распространение инфекции SARS-CoV-2 в период локдауну на юго-западе Германии был особенно низким среди детей в возрасте от 1 до 10 лет. Соответственно, маловероятно, что дети являются причиной осложнения пандемии", – говорится в выводах.

Однако исследование проводилось, когда школы были закрыты, поэтому дети меньше подвергались воздействию вируса, но ученые, которые не принимали участия в исследовании говорят, что это не означает, что выводы результатов исследования могли бы быть другими.

Исследование проводилось весной 2020 года, до появления новых штаммов вируса, в частности, британского, который по предварительным выводам ученых делает детей более уязвимыми к вирусу.

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