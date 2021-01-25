Глава МИД Украины: Мы отрежемся от энергосистем РФ и Беларуси 6 25.01.2021, 16:40

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Дмитрий Кулеба

Цель страны - присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС.

Украина должна отрезаться от энергосистем Беларуси и России. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет gordonua.com.

"Цель Украины – в 2023 году присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС. Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС… Мы идем по этому пути. И для меня, как главы МИД, это фундаментально важно. Все, что мы делаем на этом пути, – это все тактика. А стратегия остается неизменной. Мы, наконец, отрежемся от энергосистем Беларуси и России", – подчеркнул Кулеба.

В Украине с 1 июля 2019 года по стандартам Европейского союза функционирует новый рынок электроэнергии, но реформа не была завершена: не ликвидировано перекрестное субсидирование, административное влияние власти на рынок сохраняется.

О том, что в 2023 году украинская энергосистема должна стать частью европейской, заявлял в декабре 2019 года на тот момент премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

22 января 2021 года врио министра энергетики Украины Юрий Витренко сказал, что Украине срочно следует выйти из объединенной с Россией и Беларусью энергетической системы.

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