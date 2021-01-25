Ученые обнаружили тайник с древними монетами и золотом, потерянный во времена крестоносцев 25.01.2021, 17:20

Сокровища нашли при раскопках в Израиле.

При раскопках в городе Кесария (Израиль), археологи обнаружили тайник с древними монетами и золотом, датируемый XII веком нашей эры. Они предполагают, что сокровища могли принадлежать жертвам крестоносцев на Святой Земле. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на Express.

Археологи, возглавляемые Израильским управлением древностей (IAA), в этом тайнике нашли также 900-летнюю золотую серьгу. А среди монет есть образцы, никогда ранее не встречавшиеся в Израиле.

Так, там было не только 18 фатимидских динаров, стандартной валюты того времени, но и шесть византийских императорских монет, датированных периодом правления императора Михаила VII Дукаса (1071–1079 гг.).

По словам доктора Питера Гендельмана и Мохаммеда Хатара из IAA, монеты могут быть связаны с резней, учиненной Болдуином I, первым королем Иерусалима (1100 и 1118 гг.).

Скорее всего, обнаруженное сокровище было спрятано до убийств крестоносцев и так и не было извлечено его владельцами.

"Согласно современным письменным источникам, большинство жителей Кесарии были убиты армиями Болдуина I, короля Иерусалимского королевства крестоносцев. Разумно предположить, что владелец сокровища и его семья погибли в результате резни или были проданы в рабство и поэтому не смогли вернуть свое золото", - отметили археологи IAA.

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