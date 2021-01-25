Вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса

Вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса1
- 25.01.2021, 17:59
Мутации способны изменять ключевые характеристики вируса.
Вакцина от коронавируса разработки американской компании Moderna показала эффективность против британского и южноафриканского штаммов. Об этом сообщает Reuters (перевод — nv.ua).
В заявлении указывается, что во время лабораторных испытаний удалось подтвердить выработку нейтрализующих антител к новым мутациям коронавируса, выявленным в Великобритании и ЮАР.
По данным Moderna, двухфазная вакцинация от COVID-19 обеспечит защиту от новых штаммов коронавируса.
Ученые обеспокоены распространением мутаций коронавируса, выявленных в Великобритании и ЮАР, поскольку считается, что они способны изменять ключевые характеристики вируса.
Что известно о новых штаммах коронавируса
В конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущая версия вируса.
Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавируса более заразные, чем другие варианты вируса.
По данным Всемирной организации здравоохранения, британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и территориях, южноафриканский — в 23.