Вакцина Moderna показала эффективность против новых штаммов коронавируса 1 25.01.2021, 17:59

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Мутации способны изменять ключевые характеристики вируса.

Вакцина от коронавируса разработки американской компании Moderna показала эффективность против британского и южноафриканского штаммов. Об этом сообщает Reuters (перевод — nv.ua).

В заявлении указывается, что во время лабораторных испытаний удалось подтвердить выработку нейтрализующих антител к новым мутациям коронавируса, выявленным в Великобритании и ЮАР.

По данным Moderna, двухфазная вакцинация от COVID-19 обеспечит защиту от новых штаммов коронавируса.

Ученые обеспокоены распространением мутаций коронавируса, выявленных в Великобритании и ЮАР, поскольку считается, что они способны изменять ключевые характеристики вируса.

Что известно о новых штаммах коронавируса

В конце декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Ученые лондонского Имперского колледжа пришли к выводу, что новая мутация коронавируса гораздо заразнее, чем предыдущая версия вируса.

Впоследствии обнаружили новые штаммы коронавируса в ЮАР, Бразилии и Германии. Ученые предполагают, что новые мутации коронавируса более заразные, чем другие варианты вируса.

По данным Всемирной организации здравоохранения, британский штамм коронавируса обнаружили в 60 странах и территориях, южноафриканский — в 23.

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