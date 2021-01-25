В Польше зафиксированы самые низкие с октября показатели заражения и смертности от COVID-19 25.01.2021, 18:56

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Фото: PAP

25 января Минздрав Польши сообщил о 2 419 новых случаях заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 2 419 новых случаях заражения коронавирусом. В ведомстве также сообщили, что от COVID-19 скончались еще 38 человек. Это самые низкие показатели заражения и смертности в Польше с октября прошлого года, передает «Радио Польша».

Наибольшее количество новых заражений зафиксировано в Мазовецком и Поморском воеводствах. За минувшие сутки в Польше было проведено более 20 тыс. тестов на наличие коронавируса.

В целом, по состоянию на 25 января, в Польше подтверждены почти 1,5 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, включая почти 35,5 тыс. летальных исходов.

Тем временем количество заражений коронавирусом в мире приближается к отметке в 100 млн. В общей сложности с начала пандемии от COVID-19 скончались более 2 млн 130 тыс. пациентов.

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