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Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла

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  • 25.01.2021, 19:04
  • 1,700
Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла
иллюстрационное Фото

Будут проводиться ремонтные работы.

Во вторник, 26 января, в нескольких кварталах Новой Боровой не будет отопления и горячей воды. Об этом в телегам-канале сообщила обслуживающая компания «А-100 Комфорт».

С 9.00 до 12.00 «Минрайтеплосеть» будет проводить ремонтные работы в котельной «Копище-2», расположенной по улице Камова, пишет «А-100 Комфорт».

В связи с этим в кварталах «Центральный парк», «Нескучный сад», «Северное сияние», «Квартал-парк» и «Цветной квартал» днем не будет отопления и горячей воды.

Информацию об отключениях подтверждают в «Минрайтеплосети».

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