Путин прокомментировал расследование Навального о дворце под Геленджиком 54 25.01.2021, 19:07

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Фото: palace.navalny.com

Президенту РФ было скучно смотреть фрагменты расследования.

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал фильм Алексея Навального, в котором оппозиционер утверждает, что Путину принадлежит огромный дворец под Геленджиком. По его словам, он не смотрел фильм, но листал видеоподборки, подготовленные помощниками, передает ВВС.

Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании Алексея Навального, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.

"Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало", - сказал президент России, общаясь со студентами в режиме видеоконференции по случаю Дня российского студенчества. Вопрос о дворце ему задал студент Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов.

Само расследование Путин назвал компиляцией и монтажом.

"Ну вот разместили мою фотографию плавания стилем баттерфляй. Я так корявенько, но иногда люблю так поплавать. В каком-то бассейне, где я никогда не был. И не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. Ну, в таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: скучно, девочки. Ну хоть чего-нибудь там попридумывали бы еще", - сказал президент РФ.

Он добавил, что знает некоторых людей, которые упоминаются в материале: "Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются."

Путин пояснил, что не смотрел фильм целиком.

"Я не смотрел этого фильма за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли", - сказал он.

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