Крайне слабый ответ 25 Мюрид Эль

25.01.2021, 19:35

5,374

Представить подставного владельца дворца невозможно.

"...Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Ни-ко-гда..."

Это цитата Путина из сегодняшней встречи (понятно, из рейхсбункера, по интернету) с некими представителями молодежи по поводу дня студента 25 января.

Тут я бы выделил два момента. Такие встречи организуются, случайных людей перед президентом (пусть и виртуальным) не посадят. А потому вопрос про "дворец" вряд ли был спонтанным, как неспонтанным должен был быть и ответ. Поэтому, конечно, прежняя тактика "Настамнет" и полное игнорирование любой проблемы, ее замалчивание уже не работает. Либо банально сдают нервы - в конце концов, там тоже люди, причем не с бронебойной психикой.

Второй момент - крайне слабый ответ. Демагогия как есть. Я фильм не смотрел - два часа на то, что я знаю и без фильма, мне просто жалко. Но краткое содержание представляю. И насколько в курсе, в фильме никто и не утверждал, что мегалитическое сооружение с аквадискотекой принадлежит лично Путину или его близким родственникам. (Кстати, оговорка какая-то любопытная - близким не принадлежит, а дальним?)

Уже поэтому аргумент Путина про "Ни-ког-да" - это демагогия. Он отвечает на то, что его и не спрашивали. То есть, формально, ответ дан, но совершенно не о том.

И уж на то пошло: так кто тогда владелец? Имя, сестра, имя?

Петрова с Бошировым "нашли" в течение суток. Неужели так сложно "найти" хотя бы подставного владельца? Кто-то ведь фигурирует в бумагах? Это ведь так просто - предъявить его и откреститься. Вот с него и спрашивайте.

По всей видимости, с учетом совершенно диких сумм, которые стоит эта пирамида современного Хеопса, предъявить подставного владельца невозможно - в стране считанное число людей способны выложить легально 100 миллиардов на недвижимость.

Мюрид Эль, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».