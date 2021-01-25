Шотландия и Северная Ирландия высказались за референдум о независимости 1 25.01.2021, 19:44

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Опубликованы данные опроса.

Граждане Шотландии и Северной Ирландии поддерживают идею организации референдумов о выходе из состава Соединенного Королевства. Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу издания Sunday Times.

Так, за повторный референдум о независимости от Великобритании высказались 50% опрошенных шотландцев, 43% не поддержали эту идею, остальные – не определились. Это уже двадцатое к ряду исследование подряд, показывающее преимущество сторонников независимости.

Большинство опрошенных считают, что Эдинбург лучше бы справился с коронавирусом, чем центральное правительство в Лондоне. Большинство респондентов также высказалось за отмену «брексита» и возвращение Шотландии в Европейский союз.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, однако, неизменно отклоняет призывы к повторному референдуму в Шотландии, заявляя, что плебисцит 2014 года якобы решил вопрос о независимости на многие десятилетия.

В Северной Ирландии, в свою очередь, за проведение референдума о выходе из состава Великобритании высказались 51% опрошенных, против – 44%. Впрочем, если бы такой референдум состоялся в ближайшее время, то победили был приверженцы британской короны с результатом в 47% против 42% голосов.

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