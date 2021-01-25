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Брестские и гродненские пенсионеры вышли на протест

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  • 25.01.2021, 20:06
  • 1,642
Брестские и гродненские пенсионеры вышли на протест

Фотофакт.

Брестские пенсионеры выходят каждый понедельник.

Гродненские пенсионеры требуют освобождения всех политзаключенных.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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