Возобновляемая энергетика в Европе превысила генерацию из ископаемого топлива 25.01.2021, 20:23

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Впервые в истории.

Доля возобновляемых источников энергии в генерации электричества в Европе в 2020 году впервые в истории превысила долю ископаемого топлива.

Об этом говорится в ежегодном отчете британского аналитического центра Ember и немецкого института Agora Energiewende, сообщает «Интерфакс».

Так, в 2020 году из возобновляемых источников было сгенерировано 38% всей электроэнергии, а с помощью ископаемого топлива — 37%.

Этот сдвиг обусловлен расширением использования энергии, получаемой от ветра и солнца, объемы которой почти удвоились с 2015 года. К 2020 году пятая часть электроэнергии в странах ЕС была выработана на ветровых и солнечных электростанциях, говорится в отчете.

Это также одна из причин, почему производство энергии на основе угля снизилось на 20% в прошлом году — угольные станции обеспечили лишь 13% электроэнергии, выработанной в Европе.

«Европа опирается на ветровую и солнечную энергию, чтобы обеспечить не только поэтапный отказ от угля к 2030 году, но также постепенно отказаться от газовой генерации, заменить закрывающиеся атомные электростанции, а также удовлетворить растущий спрос на электроэнергию для электромобилей, тепловых насосов и электролизеров», — заявил старший аналитик Ember и ведущий автор отчета Дэйв Джонс.

Самые высокие доли выработки ветровой и солнечной энергии зафиксированы в Дании (61%), Ирландии (35%), Германии (33%) и Испании (29%).

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 привела к снижению спроса на электроэнергию по всему миру. В Евросоюзе электропотребление в 2020 году упало на 4%. Однако, по мнению авторов исследования, пандемия не повлияла на развитие возобновляемой энергетики.

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