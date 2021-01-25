Союз кинематографистов России: У фильмов Навального больше зрителей, чем у блокбастеров 4 25.01.2021, 21:06

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Алексей Навальный

Союз кинематографистов России опубликовал заявление.

Союз кинематографистов России "КиноСоюз" осудил уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и его соратников. Заявление союза опубликовано на его сайте.

"Мы считаем, что попытка покарать Алексея Навального и его коллег за их деятельность - тяжкое преступление против свободы, и требуем немедленно освободить арестованных. Мы требуем последовательного и непредвзятого расследования покушения на его жизнь", - говорится в распространенном в понедельник, 25 января, заявлении организации. На эту публикацию обратила внимание "Немецкая волна".

Авторы заявления подчёркивают, что, на неполитический характер их профессиональной деятельности, не могут оставаться равнодушными к тому, что происходит в обществе и стране. "В настоящее время государственная политика в области кинематографа направлена на выхолащивание всего острого и полемического, гражданская же позиция проявляется в новой экранной форме - форме независимого документального расследования, отмечают авторы.

Несколько десятков известных и именитых российских кинематографистов указывают на "огромный резонанс" фильмов Навального и созданного им Фонда борьбы с коррупцией.

По словам авторов заявления, расследования "Чайка", "Он вам не Димон", "Дворец для Путина" увидели больше зрителей, чем любой отечественный блокбастер.

Обращение подписали режиссеры Виталий Манский, Андрей Прошкин, Рустам Ибрагимбеков, Борис Хлебников, глава ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, драматурги Александр Гельман и Юлия Глезарова и многие другие.

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