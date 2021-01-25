Во вторник в Беларуси ожидается до +4 градусов 25.01.2021, 21:37

Будет облачно.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 26 января из-за сильного ветра и обильных осадков, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно. Временами будут идти снег, мокрый снег, дождь. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны ожидаются сильные осадки, метель. Местами возможно налипание мокрого снега. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. На отдельных участках дорог возможна гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 5-10 м/с, ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах Беларуси с порывами до 15-20 м/с, в дневные часы местами по югу - до 21-23 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 2 до плюс 4 градусов.

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