Байден рассмотрит все варианты реакции на арест Навального
- 25.01.2021, 23:19
Администрация Байдена призвала президента Путина немедленно освободить оппозиционера.
Президент Джо Байден рассмотрит все варианты реакции на арест властями РФ российского оппозиционного лидера Алексея Навального, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Голос Америки».
Напомним, что в минувшую субботу российская полиция задержала свыше 3700 человек, применив силу против участников протестных выступлений, прошедших во многих городах России. Манифестанты, вышедшие на улицы, несмотря на сильный мороз и предупреждения полиции, требовали освобождения Навального, помещенного под стражу на 30 суток по обвинению в нарушении правил условного заключения.
Навальный считает это обвинение несостоятельным.
Администрация Байдена призвала президента РФ Владимира Путина немедленно освободить Навального и тех, кто выступает в его поддержку.