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Байден рассмотрит все варианты реакции на арест Навального

  • 25.01.2021, 23:19
Байден рассмотрит все варианты реакции на арест Навального
Джо Байден

Администрация Байдена призвала президента Путина немедленно освободить оппозиционера.

Президент Джо Байден рассмотрит все варианты реакции на арест властями РФ российского оппозиционного лидера Алексея Навального, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает «Голос Америки».

Напомним, что в минувшую субботу российская полиция задержала свыше 3700 человек, применив силу против участников протестных выступлений, прошедших во многих городах России. Манифестанты, вышедшие на улицы, несмотря на сильный мороз и предупреждения полиции, требовали освобождения Навального, помещенного под стражу на 30 суток по обвинению в нарушении правил условного заключения.

Навальный считает это обвинение несостоятельным.

Администрация Байдена призвала президента РФ Владимира Путина немедленно освободить Навального и тех, кто выступает в его поддержку.

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