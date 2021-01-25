170-й день борьбы: как сегодня протестовали белорусы 25.01.2021, 23:28

Акции прошли в разных уголках страны.

Сегодня в Минске прошла ещё одна акция пенсионеров — собравшиеся потребовали освободить Игоря Лосика и всех других политзаключенных. Кроме того, акции пенсионеров прошли сегодня в Гродно и Бресте, передает телеграм-канал Нехта.

Гомельчане своей акцией напоминают, что ничто не забыто и страницу не перевернуть.

Барановичи передают привет белорусским диаспорами и тем, кто покинул страну, спасаясь от преследований.

Дзержинск и Малиновка передаёт слова поддержки тем, кто сражается сегодня за свободу в России.

Домбровка потребовала освободить Игоря Лосика.

Жители Гродно и Новополоцка собрались на традиционные вечерние цепи солидарности

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