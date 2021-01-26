Ученые раскрыли тайну орудий, которые люди использовали 2,6 миллионов лет назад 2 26.01.2021, 8:46

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Выводы оказались сенсационными.

Исследователи Тель-Авивского университета нашли свидетельства того, что древние люди хранили и употребляли в пищу костный мозг животных в пещере под Тель-Авивом.

Об этом пишет Daily Mail.

В ходе исследований были добыты доказательства, что древние люди 2,6 млн лет назад хранили кости животных на срок до девяти недель, прежде чем употреблять их.

"Костный мозг является важным источником питания, и поэтому он долгое время встречался в доисторической диете. До сих пор свидетельства указывали на немедленное потребление костного мозга после удаления мягких тканей. В нашей статье мы представляем доказательства хранения и отсроченного потребления костного мозга", - комментирует результаты исследования профессор университета Ран Баркай.

Доисторические люди приносили в пещеру отдельные части трупов животных, а особой популярностью пользовались лани - их конечности и черепа были доставлены в пещеру, в то время как у остальной части туши вырезали мясо и жир, оставляя лишь несъедобные части.

"Мы обнаружили, что на костях ног оленя есть уникальные повреждения, которые не характерны для следов, оставшихся после снятия свежей кожи, разрушения кости и извлечения костного мозга", - продолжил другой ученый Харди Россел.

Поэтому специалисты пришли к выводу, что эти разрезы появились в результате использования кремневых орудий для снятия высохшей кожи. То есть, древние люди кожу оставляли умышленно.

Исследование израильских ученых - самое раннее доказательство в мире сохранения пищевых продуктов и отсроченного потребления пищи. Это открытие может дополнить другие свидетельства новаторского поведения, обнаруженного в пещере Кесем, включая переработку, регулярное использование огня, а также приготовление и жарку мяса.

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