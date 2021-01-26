Избитая на митинге в Петербурге женщина решила наказать обидчика 2 26.01.2021, 8:59

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Защищать Маргариту Юдину будет «Команда 29».

54-летняя Маргарита Юдина, которая получила от полицейского удар в живот в ходе митингов 23 января в Санкт-Петербурге, заявила, что не простила силовика, не знает его фамилии и намерена обратиться в Следственный комитет. Об этом Юдина сообщила в интервью «Новой газете».

Она уверена, что за такие действия представитель власти должен понести наказание:

«Ко мне не приходили, чтобы взять показания, приходили полицейские только с просьбой простить своего сотрудника. Все равно нужно, чтобы это дело имело законный ход, а не мелодраматический. Поэтому я намерена обратиться в Следственный комитет и узнать, кто напал на меня», — заявила она корреспонденту «Новой газеты» Денису Короткову.

Защищать Маргариту Юдину будет «Команда 29».

Неопознанный сотрудник силовых структур ударил ногой петербурженку 23 января, когда она подошла спросить, за что задержали одного из протестующих. Юдина упала на асфальт и ударилась головой.

Видео с ударом широко распространилось в сети. Женщина попала в реанимацию, на следующий день ее выписали из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Директор НИИ Вадим Мануковский рассказал о «великолепном» самочувствии Юдиной. Во время пребывания в больнице к ней успел прийти некий полицейский с цветами и извиниться за произошедшее, объяснив свои действия тем, что «за пять минут до этого залили газом, запотело забрало», хотя на опубликованном в сети видео оно поднято. Был ли посетитель в действительности тем, кто ударил Юдину — неизвестно. Петербурженка также не знает имени силовика.

Петербургский депутат Борис Вишневский уже обратился к главе регионального управления СК Александру Клаусу с требованием возбудить уголовное дело против силовика, который пнул Юдину.

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