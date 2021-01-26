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«Не останавливаться!»: 170 дней героической борьбы белорусов показали в одном видео

  • 26.01.2021, 9:19
«Не останавливаться!»: 170 дней героической борьбы белорусов показали в одном видео

Для победы многое уже сделано.

Вчера исполнилось ровно 170 дней, как мы все боремся за нашу свободy.

Белорусы Санкт-Петербурга собрали в одном видео все акции, начиная с августа.

«Мы с первого дня с вами! И хотим вспомнить, как все начиналось у нас здесь, от 170-го до 1-го дня!

Сейчас нельзя останавливаться, так как в плену находятся 190 человек и многое уже сделано!

Давайте продолжать бороться вместе!

Жыве Беларусь!

Питер всегда с вами».

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