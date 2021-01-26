«Не останавливаться!»: 170 дней героической борьбы белорусов показали в одном видео
- 26.01.2021, 9:19
Для победы многое уже сделано.
Вчера исполнилось ровно 170 дней, как мы все боремся за нашу свободy.
Белорусы Санкт-Петербурга собрали в одном видео все акции, начиная с августа.
«Мы с первого дня с вами! И хотим вспомнить, как все начиналось у нас здесь, от 170-го до 1-го дня!
Сейчас нельзя останавливаться, так как в плену находятся 190 человек и многое уже сделано!
Давайте продолжать бороться вместе!
Жыве Беларусь!
Питер всегда с вами».