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Дворец Путина появился на картах Apple

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  • 26.01.2021, 9:24
Дворец Путина появился на картах Apple
Фото: palace.navalny.com

По запросу можно увидеть роскошную резиденцию — с адресом, фото и номером телефона.

«Дворец Путина» в Геленджике начали идентифицировать карты Google Maps и iMaps. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram-канал «Сибирь. МБХ медиа».

Согласно карте, объект располагается на мысе Идокопас у берегов Черного моря. По запросу «дворец Путина» можно увидеть роскошную резиденцию — с адресом, фото и номером телефона.

На картах Google объект из расследования Алексея Навального значится по адресу «дача Путина, 1, Прасковеевка, Краснодарский край, Россия, 353492».

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