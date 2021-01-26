Дворец Путина появился на картах Apple

Дворец Путина появился на картах Apple1
- 26.01.2021, 9:24
По запросу можно увидеть роскошную резиденцию — с адресом, фото и номером телефона.
«Дворец Путина» в Геленджике начали идентифицировать карты Google Maps и iMaps. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Telegram-канал «Сибирь. МБХ медиа».
Согласно карте, объект располагается на мысе Идокопас у берегов Черного моря. По запросу «дворец Путина» можно увидеть роскошную резиденцию — с адресом, фото и номером телефона.
На картах Google объект из расследования Алексея Навального значится по адресу «дача Путина, 1, Прасковеевка, Краснодарский край, Россия, 353492».