Трамп открыл во Флориде «офис бывшего президента» 26.01.2021, 9:35

Дональд Трамп

Экс-президент США не появлялся на публике со дня инаугурации Джо Байдена.

Дональд Трамп открыл свой офис во Флориде. В пресс-релизе его называют "офисом бывшего президента".

Об этом сообщает Fox News.

Он будет заниматься корреспонденцией, публичными заявлениями и выступлениями Трампа.

"Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа", - говорится в заявлении.

Трамп не появляется на публике со дня инаугурации Джо Байдена 20 января.

В тот день он отправился из Белого дома во Флориду. 8 февраля в Сенате начнется рассмотрение вопроса об импичменте 45-му президенту. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии. Он якобы предложил ее назвать "Патриотической партией". Однако позже эту информацию опровергли.

Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп на днях впервые обратился к журналистам. Политик ответил на вопрос, что будет делать дальше после окончания своего президентского срока.

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