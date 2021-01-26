В США разработали первый в мире профилактический препарат от COVID-19 26.01.2021, 9:49

Он снижает риск заражения на 80%.

В США подвели предварительные итоги третьей фазы клинических испытаний первого профилактического препарата против коронавируса. Это не вакцина, а именно профилактический препарат. От вакцины он отличается тем, что не учит организм вырабатывать антитела от коронавируса, а просто насыщает его антителами. Практически сразу же после приема препарата введенные в организм антитела начинают свою работу – препятствуют заражению, пишет «Медицина и наука».

Основу препарата составляют моноклональные антитела, и он способен на 80% снизить риск развития КОВИД-19.

Препарат испытывали на персонале и постояльцах домов престарелых, у которых был подтвержденный контакт с инфицированными. Часть участников получала препарат, часть – плацебо.

Риск заражения среди тех, кто получал препарат, был ниже на 80 процентов.

Один из авторов проекта Майрон Коэн отметил, что особое значение имеет применение профилактического препарата на самых ранних сроках предполагаемого заражения.

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