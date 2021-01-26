Импорт громит белорусские товары на полках магазинов 11 26.01.2021, 9:49

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Чиновники провалили пресловутую программу импортозамещения.

Доля продаж отечественной продукции опустилась до многолетнего минимума. Раз в квартал чиновники подсчитывают удельный вес продаж белорусских товаров в товарообороте торговли. По итогам 2020 года эта доля в пересчете на деньги составила 59,8% и это рекордно низкое значение за доступный период измерений, пишут banki24.by.

Для сравнения: в 2019 году доля отечественных товаров в продажах составила 61%, а в 2013-м была равна 71%. Таким образом белорусская продукция за 7 лет уступила импорту 11,2 п.п. в потребительской корзине населения.

Можно сделать вывод, что документы по борьбе с завозными товарами и по стимулированию сбыта отечественных, о которых так часто говорят чиновники, по факту не работают.

Импорт все равно оказывается конкурентоспособнее продукции с кодом BY. При этом Беларусь до сих пор не состоит во Всемирной торговой организации и отгородилась от внешнего мира пошлинами в рамках Евразийского экономического союза.

Из этого следует, что белорусские товары теряют место на полке прежде всего под натиском продукции ЕАЭС. Основную массу этих товаров поставляют из России. Проигрыш конкурентной борьбы заметен как в сегменте продовольствия, так и по непродтоварам.

За 2020 год доля белорусской продукции по продтоварам упала до 77,1%, по остальным — до 40,9%. Сравните: в 2019-м доли были равны 77,5% и 43% соответственно, а в 2013-м — 83,2% и 55,1%. Показатели 2020 года — это многолетние минимумы. За последние годы особенно сильно пострадали продажи непродовольственных товаров: доля сделанных в Беларуси снизилась на 14,2 п.п.

Известно, что по мере роста доходов населения в продажах уменьшается удельный вес продуктов и растет доля непродтоваров. Поэтому, если в 2021-м в Беларуси будет увеличиваться благосостояние граждан, доля отечественных товаров скорее всего упадет еще ниже.

В 2020 году среди продтоваров самая низкая доля продукции made in Belarus отмечалась по свежим фруктам и орехам (7,2%), растительному маслу (12,5%), рыбе (18,5%), гречневой крупе (33,4%). Рисовую крупу целиком завозили по импорту.

Если посмотреть на непродовольственные товары, то белорусские товары меньше всего присутствовали на полках магазинов в следующих категориях: телевизоры (11,9%), автомобили (12,9%), стиральные машины (15,9%), парфюмерия и косметика (18,2%), средства бытовой химии (23,4%). Монополия на рынке пока принадлежит белорусским производителям в сегментах моторного топлива (доля 98,8%), яиц (100%), сливочного масла (99,9%), плодовых вин (99,8%), водки (98,6%), мяса и мясной продукции (99,7%).

Впрочем, с учетом последних негативных тенденций, через несколько лет могут пасть и эти бастионы.

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