Что искали белорусы на AliExpress? 8 26.01.2021, 10:46

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Среди лидеров рейтинга есть как вполне ожидаемые, так и гораздо менее очевидные позиции.

В 4-м квартале 2020 года пользователи из Беларуси сделали почти 6,5 млрд поисковых запросов на AliExpress – то есть без малого по 700 запросов в пересчете на каждого жителя страны, пишет thinktanks.by.

Среди лидеров рейтинга есть как вполне ожидаемые, так и гораздо менее очевидные позиции. Например, не стала сюрпризом популярность запросов «наушники» (2 место) и «наушники беспроводные» ( 4 место): их белорусы активно заказывали на протяжении всего года. То же самое можно сказать и о пульсоксиметрах: этот запрос попал на 6 место в списке самых популярных. В «докоронавирусные» времена такому результату можно было бы и удивиться, но в 2020 году многие белорусы явно пересмотрели свои приоритеты и начали уделять больше внимания собственному здоровью.

На третьей позиции рейтинга оказался поисковый запрос xiaomi: различную технику этого бренда жители Беларуси знают достаточно давно и хорошо – и активно заказывают на AliExpress. Как и продукцию компании Apple, включая ее самые актуальные новинки и аксессуары к ним: запрос «чехол на айфон 11» оказался в рейтинге самых популярных на 5 месте.

В преддверии Нового года многие позиции в рейтинге оказались посвящены красоте и украшениям. Так, на седьмой строчке рейтинга расположился поисковый запрос «гель-лак для ногтей», на восьмой – «кольца», а на десятой – «косметика». А запросом, который занял первое место в рейтинге популярности, оказались «серьги». Их искали 29 млн раз за последний квартал года.

Из более редких, но заслуживающих внимания запросов можно выделить «очки» и «кроссовки», «маски для лица» и «гирлянды», «женское нижнее белье» и «рыбалка», «автомобильные товары» – одним словом, разнообразие всего того, что белорусы ищут и находят на AliExpress, впечатляет.

Для Минска топ-5 самых популярных поисковых запросов за 4-й квартал 2020 года на AliExpress выглядит так:

Наушники;

Наушники беспроводные;

Чехол на айфон 11;

Серьги;

Пульсоксиметр.

Как видим, минчане намного чаще искали наушники и чуть больше интересуются аксессуарами для iPhone, но в целом их запросы вполне укладываются в общебелорусские тренды.

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