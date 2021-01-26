Минфин США впервые возглавила женщина 26.01.2021, 10:53

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Джанет Йеллен

фото:Reuters

Сенат утвердил выдвинутую Джо Байденом кандидатуру.

Сенат США утвердил выдвинутую президентом Джо Байденом кандидатуру Джанет Йеллен на должность руководителя Министерства финансов страны.

Об этом сообщает Reuters.

За Йеллен проголосовало более 50 сенаторов из 100. Для утверждения необходимо простое большинство голосов.

Йеллен стала первой женщиной-министром финансов США.

У Йеллен многолетний опыт работы экономистом, хотя она никогда не работала в Министерстве финансов.

При президенте Бараке Обаме 74-летняя Йеллен была главой Федеральной резервной системы США (первая женщина на этом посту).

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