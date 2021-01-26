СМИ: Западные санкции мощно ударили по «табачному олигарху» Лукашенко 4 26.01.2021, 10:56

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Фото: Synesis

Олексин передает детям долю в компаниях и уходит из Synesis.

Портал dev.by обнаружил, что структура собственности компании Synesis изменилась, и теперь ее единственный владелец — Александр Шатров.

Раньше у ООО «Синезис» было несколько собственников: физлица Александр Шатров (27,65%), Николай Птицын (24,65%), Петр Шатров (22,65%), Инна Олексина (0,06%), а также ООО «Энерго-Оил-Инвест» (24,99%), которое, в свою очередь, принадлежало Инне и Алексею Олексиным.

Изменения датированы 30 декабря 2020 года: все участники, за исключением Александра Шатрова, покинули ООО. У Шатрова теперь — 100% долей. Кстати, уставной фонд юрлица — 635 белорусских рублей.

Напомним, в декабре 2020 года ООО «Синезис» попало в третий пакет санкций Евросоюза. По мнению Брюсселя, разработанная платформа наблюдения Kipod «делает компанию ответственной за репрессии белорусского государственного аппарата по отношению к гражданскому обществу и демократической оппозиции».

Компания отвергает обвинения и обжалует санкции ЕС, а параллельно меняет названия юрлиц, не попавших под санкции, из них убирают слово «Синезис». Так, в декабре 2020 года были изменены названия трех юрлиц: «Синезис Лото» — теперь «Ридотто», «Синезис Атлас» — «Атлас Акме», «Синезис Скай» — «Скай Ноулимит».

Изменения структуры собственности коснулись как минимум еще одной компании Synesis — ООО «Синезис Стигма» (с недавних пор ООО «Стигма софт»), из бенефециаров тоже пропал Алексей Олексин. Это следует из измений в структуре участников ОДО «Белнефтегаз».

Бизнесмен Алексей Олексин переписал ключевые активы — компании «Энерго-Оил» и «Белнефтегаз» — на сыновей, сообщает Naviny.by, предполагая, что причина — в угрозе европейских санкций. Изменения долей отражены в схеме бенефециарных собственников ЗАО МТБанк, размещенной на сайте банка.

Компанией «Белнефтегаз» раньше владели Алексей Олексин (60%) и Инна Олексина (40%). Сейчас она принадлежит жене и детям бизнесмена. Доли распределены следующим образом: Инна Олексина — 20%, Виталий Олексин — 40%, Дмитрий Олексин — 40%. Это подтверждается выпиской ЕГР. Свежие записи в ней — от 12 января 2021 года.

ОДО «Белнефтегаз» известно как оператор оптовой торговли нефтепродуктами и бенефициарный владелец ЗАО «МТБанк». Кроме этого, «Белнефтегаз» является Национальным оператором системы мониторинга транзитных перевозок «БНГарант» и напрямую связан с ООО «Синезис Стигма» — дочкой «Синезиса», которая разрабатывает проект электронного пломбирования фур. Напомним, летом прошлого года была попытка обязать накладывать электронные пломбы на транзитные фуры нарушителей антиковидных правил, но «принудиловку» вскоре отменили.

ОДО «Белнефтегаз» было назначено национальным оператором мониторинга транзитных перевозок распоряжением президента № 220рп от 1 ноября 2018 года «О международных транзитных перевозках товаров» было назначено. Для нового направления работы была создана торговая марка — БНГарант. За 10 дней до этого, в октябре 2018 года, была зарегистрирована новая «дочка» компании Synesis — ООО «Синезис Стигма», специально для работы над системой мониторинга международных транзитных перевозок.

Первоначально в составе участников юрлица значилось ООО «Синезис», но в апреле 2020 года произошли изменения. Теперь на 74,95% компания принадлежит ОДО «Белнефтегаз», остальные 25,05% поделены между Александром Шатровым, Петром Шатровым и Александром Птицыным.

20 января 2021 года ООО «Синезис Стигма» было переименовано в ООО «Стигма Софт».

Таким образом, отмечает издание, с формальным уходом Алексея Олексина из ОДО «Белнефтегаз» теряется и его связь с «Синезис Стигма».

Кроме того, по информации dev.by, изменения структуры собственности коснулись и компанию СЗАО «Энерго-Оил», известную сетью «Табакерок».

До недавнего времени ею владел Алексей Олексин (60%) и его жена Инна Олексина (40%).

Теперь Алексей Олексин ушел из состава акционеров «Энерго-Оил». Сейчас компанией владеют Инна Олексина (20%), а также сыновья Виталий Олексин (40%) и Дмитрий Олексин (40%).

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