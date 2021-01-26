Андрей Пионтковсий: Решающий день в России — 31 января 3 26.01.2021, 11:09

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Андрей Пионтковсий

Что ждет Путина?

Второй митинг в России намного важнее первого — если он не сравнится с первым по масштабу, то путинский режим «проскочит» еще на несколько месяцев, пишет в статье на сайте nv.ua известный российский публицист Андрей Пионтковсий.

Лично меня очень обнадеживает широкая география митингов в поддержку Навального. Именно в этом было отличие субботнего митинга от всей предшествующей истории сопротивления путинскому режиму. Демонстрации в регионах были даже сильнее, чем в Москве. Картинка, которую видел весь мир, транслируемая и по украинским каналам — это Москва и немножко Петербург, и это привычно для России. Но неожиданно крупными они были во Владивостоке, Екатеринбурге, Томске и Омске, Новосибирске, Краснодаре. Каков же будет масштаб митингов в следующее воскресение? 31 января будет действительно решающим днем для ближайшего будущего путинского режима. Сейчас весь мир задается вопросом, как же будут развиваться эти протесты.

Конечно, в ответ на действия российской власти администрация нового президента США Джо Байдена готовит серьезный пакет санкций. Об этом сам Байден и другие представители американского правительства говорили еще до жесткого подавления демонстрации в субботу. Действия России и тогда в резких терминах осуждались американскими властями. Поэтому РФ ждут кумулятивные санкции по целому ряду преступлений путинского режима, включая использования не только на своей территории, но и в ряде европейских государств, прямого химического оружия для прямого уничтожения своих политических противников. Я думаю, что в течение ближайшей недели мы услышим об этом.

Вот, например, влиятельный сенатор от Республиканской партии США Митт Ромни — примечательно, что он находится в оппозиции к Байдену — внес предложение внести санкции лично против Владимира Путина. Это будет, пожалуй, самой серьезной демонстрацией отношения Запада к путинскому режиму.

К сожалению, Европа менее решительна в своем осуждении преступлений путинизма. В последние дни Меркель неожиданно сделала два заявления — о продолжающейся поддержке Северного потока-2 и о том, что она с Путиным обсуждала эпидемиологическую ситуацию. Это удивляет, ведь хорошо известно, что Кремль пытается навязать всему миру свою совершенно неподготовленную вакцину Спутник V, которую он сам не рискнул на себе испытать.

Все же решающую роль в объявлении действительно серьезной реакции и карающих санкций следует ожидать именно от американцев.

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