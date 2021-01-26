Локальные венчурные инвестиции в Беларуси впали в кому 1 26.01.2021, 11:15

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Особенно бьет по экономике отток квалифицированных кадров.

Объем локальных венчурных инвестиции Беларуси в 2020 году сократился на 92,6%. Отдельные жизненные функции еще дают о себе знать, но в целом пациент скорее мертв, чем жив, пишет «Ежедневник».

Локальные венчурные инвестиции в Беларуси впали в кому

BIK Ratings – единственное, аккредитованное Национальным банком, национальное рейтинговое агентство в Беларуси, представило свой анализ рынка венчурного инвестирования в Беларуси, сравнив тенденции на нем с общемировыми. Картина получилась очень печальная, показывающая, какой урон стране наносит нестабильная политическая ситуация.

Мировые тренды венчурного инвестирования

Согласно данным BIK Ratings, несмотря на кризис, в 2020 году рынок венчурного инвестирования опять пошел в рост после падения в 2019 году. Так в 2018 объем всех зафиксированных публичных сделок составил 328 млрд долларов, в 2019 году он снизился до 276 млрд долларов, а в 2020 году по итогам сентября составил 271 млрд долларов. Иными словами, в целом по году должно выйти около 360 млрд долларов или плюс 30% к 2019 году. При этом эксперты отмечают существенные изменения, которые произошли на глобальном рынке.

В первую очередь инвесторы стали более осторожно относиться к высокорисковым проектам, ставя перед собой задачу не столько сорвать хороший куш, сколько не потерять деньги на фоне общемирового кризиса.

Второй глобальной тенденцией стало смешение фокуса венчурных инвестиций. В приоритете все больше начали оказываться проекты в сфере здоровья и биотехнологий, на которые в третьем и четвертом кварталах 2020 года пришелся основной рост объема инвестиций. Они подвинули даже IT-сектор, хотя последний по объему все еще удерживает лидерство. Однако анализ сделок показывает, что инвесторы все больше и больше предпочитают поддерживать стартапы, нацеленные на смягчение последствий COVID-19 и те, которые решают более широкий спектр проблем со здоровьем: скрининг рака, доступ к медицинской помощи и так далее. Возросли в том числе и благотворительные инвестиции в компании, способствующие борьбе с COVID-19.

Из второй глобальной тенденции получилась и третья. Поскольку в приоритете чаще стало оказываться здоровье и борьба с COVID-19, а границы многих государств оказались на замке, инвесторы сконцентрировались больше на внутренних рынках, то есть на локальных инвестициях.

Четвертая тенденция – рост инвестиций в цифровую сферу, в проекты, которые позволяют в пандемию организовать успешную удаленную работу. Инвесторы предполагают, что данный тренд мировой экономики будет лишь усиливаться.

Если смотреть по секторам, то первая тройка выглядит следующим образом: IT – 33% всех венчурных инвестиций, фармацевтика и биотехнологии – 15%, здравоохранение – 10%. Хотя фармацевтика и здравоохранение – это, по сути, одна сфера, которая по объему инвестирования (25%) уже вплотную приблизилась к IT (33%).

Беларусь – не просто на задворках, а в глубоком упадке

В Беларуси ситуация с венчурными инвестициями совершенно иная. Если в 2019 году было привлечено 45,6 млн долларов, то в 2020 – 36 млн долларов, то есть меньше на 21,8%. Но эти 36 млн получились лишь потому, что в третьем квартале 30 млн долларов привлекла компания PandaDoc – та самая компания, которую власти очень настойчиво пытались уничтожить только потому, что ее владелец поддержал протестующих. Без этих 30 млн было бы всего 6 млн долларов.

Важно отметить, основной объем обеспечили входящие инвестиции, причем, именно со стороны PandaDoc, в то время как объем локальных инвестиций упал на 92,6%, ограничившись всего двумя сделками за год. Иными словами, белорусский бизнес практически полностью заморозил все свои венчурные инвестиции.

С входящими инвестициями тоже не все радужно. Как отмечают авторы анализа, подавляющее большинство компаний структурируют сделки вне юрисдикции Беларуси, чтобы снизить возникшие риски. Это значит, что инвестиции вроде привлекают белорусские компании, но деньги в страну не входят.

Опять же, если рассматривать структуру венчурных портфелей, то в 2019 году на IT приходилось 23%, а на сферу здоровья – 16%. В 2020 году, когда во всем мире бизнес принялся активно инвестировать в сферу здоровья, фармацевтики и биотехнологий, и даже начал активно финансировать благотворительные проекты в этой сфере, в Беларуси это направление, напротив, схлопнулось. По итогам 2020 года на сферу здоровья вообще ничего не перепало и только биотехнологиям удалось прихватить около 6% (216 тыс. долларов). Практически все венчурные инвестиции (85%) пришлись на сферу IT, да и то, как мы уже знаем, вне юрисдикции Беларуси.

Представитель одного из крупных отечественных инвесторов, к которому «Ежедневник» обратился за комментарием, ответил, что комментировать здесь и нечего, поскольку ситуация и без того однозначная и очень плачевная.

По мнению специалистов, основная причина такой ситуации - политическая нестабильность в стране, которая снижает интерес инвесторов к белорусским стартапам и вызывает отток квалифицированных кадров из страны. Все это наносит существенный ущерб инвестиционному климату в Беларуси и ее экономике.

Впрочем, все это можно было наблюдать и без специалистов. Можно вспомнить, как во время первой волны коронавируса белорусский бизнес поднялся на помощь медикам и своей стране. Оперативно появились новые стартапы в сфере здоровья. Ко второй волне этот подъем мог бы, как во всех странах, вылиться во что-то существенное. Но вот наступил август и ко второй волне все мгновенно если не умерло, то уж точно впало в кому. Кто захочет инвестировать в какие-то стартапы, когда любой из них власти могут в мгновение уничтожить только за то, что кто-то что-то не то сказал? И о какой благотворительности может идти речь в стране, где эта благотворительность по указке сверху в любой момент может быть приравнена к финансированию терроризма?

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