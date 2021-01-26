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Таракан снял с должности начальника Генштаба Вооруженных Сил

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  • 26.01.2021, 11:54
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Таракан снял с должности начальника Генштаба Вооруженных Сил
Александр Вольфович

Вольфович назначен госсекретарем Совета безопасности.

Лукашенко назначил сегодня Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности, передает БелТА.

До настоящего времени Александр Вольфович был начальником Генерального штаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны.

Должность госсекретаря в Совете безопасности оставалась вакантной с тех пор, как Валерий Вакульчик, проработавший на этом месте менее двух месяцев, в октябре 2020 года был назначен помощником Лукашенко - инспектором по Брестской области.

Александр Вольфович родился в 1967 году в Казани. В 1988 году окончил Московское военное общевойсковое командное училище, в 1998-м - командно-штабной факультет Военной академии Беларуси, в 2008-м - Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военную карьеру начал в 1988 году в Туркестанском военном округе. С 1993 года находится на службе в Вооруженных Силах Беларуси, где работал на различных должностях в учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов (1993-2001 годы), на базе охраны и обслуживания Минобороны (2001-2005), а также в Генеральном штабе ВС и бригаде Северо-Западного оперативного командования (2005-2010).

С 2010 по 2012 год являлся заместителем командующего войсками Западного оперативного командования. С 2012 года находился в должности начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Северо-западного оперативного командования, а с 2015-го - командующего этими войсками. В 2018 году был назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил, а в январе 2020-го - начальником Генштаба.

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