Украинские болельщики критикуют футболиста, который перешел из брестского «Динамо» в российский клуб 3 26.01.2021, 12:26

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Александр Нойок

При этом Александр Нойок хочет получить белорусский паспорт.

Один из трендов белорусского межсезонья – массовый исход футболистов из брестского «Динамо». Не стал исключением и украинский полузащитник Александр Нойок. Он, правда, не последовал популярным у экс-одноклубников маршрутом «Динамо» – «Рух», а отправился покорять просторы российского футбола в составе «Оренбурга». Клуб возглавляет Марцел Личка, приведший «Динамо» к чемпионству, среди игроков экс-брестчанин Джоэл Фамейе, ворота защищает Андрей Климович, с которым Александр пересекался в минском «Динамо» – с первичными контактами у Нойока проблем быть не должно. Российская команда бьется за возвращение в РПЛ – пока идет в зоне переходных матчей, пишет «Трибуна».

Но тихим этот переход не стал. Причина проста: как известно, между Украиной и Россией уже семь лет весьма напряженные отношения, поэтому любой переход человека с украинским гражданством в российский чемпионат воспринимаются весьма неоднозначно. В этом уже могли убедиться приехавшие выступать в Россию игроки сборной Украины Ярослав Ракицкий («Зенит») и Иван Ордец (московское «Динамо») – они не только подверглись обструкции от болельщиков, но и перестали вызываться в нацкоманду. Надо думать, Нойок знал, на что идет – они с Ордецом очень хорошие товарищи.

Хотя несколько украинцев по гражданству поддержали полузащитника в его решении – ныне форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко и нападающий «Миная» Артем Милевский в числе других бывших одноклубников Нойока пожелали ему удачи. Кстати, судя по недавнему интервью, Милевский от Нойока просто в восторге.

А вот среди болельщиков, отметившихся в инстаграме Нойока, такого единодушия не было – пока брестские болельщики благодарили футболиста за выступления, украинские были куда жестче.

«За сколько продал Родину?»

«В дом заходит убийца. Убивает всех, кроме главы семейства, выходит и идет. Через несколько лет он звонит и просит главу семейства на работу, а тот, минутку подумав, говорит: «Хрен с теми родными, работа вне политики». Собирает чемоданы и отправляется работать с убийцей»

«Сепаратист»

«Приветствую в братстве кормильцев, готовься к хейту»

«Предатель, позор»

Подобная же реакция была и на новостных спортивных ресурсах Украины.

Намек на образ предателя из произведений Аркадия Гайдара.

«Снова донецкий воспитанник – нет уважения ни к Родине, ни к родному языку, ни к чему-нибудь украинскому – едет в Россию деньги зарабатывать»

Кажется, исключительно для привлекательного продолжения карьеры Нойок работает и в еще одном направлении – получения белорусского гражданства. Это уже точно история не о выступлении за белорусскую сборную – для нее надо было 5 лет пробыть игроком местных клубов, но полузащитник рванул в другую страну за неполных два месяца до конца этого срока. Зато новый паспорт позволит не считаться в России легионером – а это прекрасные перспективы для денежных предложений.

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